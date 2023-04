Prisão preventiva para jovem de 21 anos detido em Pombal

Um jovem 21 anos foi detido no concelho de Pombal pela alegada prática do crime de violência doméstica sobre a companheira, aguardando o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva, anunciou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR refere que o suspeito foi detido no domingo, em flagrante delito.

"Na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer uma situação de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local apurando que o suspeito agrediu fisicamente a sua companheira, uma mulher de 24 anos, ameaçando-a com recurso a uma arma de fogo, que foi apreendida", adianta o comunicado.

Segundo a GNR, "aquando da chegada da patrulha ao local, e perante a pronta intervenção dos militares, foi possível manietar o suspeito e proceder à sua detenção, evitando consequências mais graves".

"O detido, com antecedentes criminais por furto, tráfico de estupefacientes e violência doméstica", foi presente a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira, tendo-lhe sido determinada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, acrescenta.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que a denúncia a esta força de segurança partiu de dois vizinhos, após o arguido ter feito dois disparos com a arma, e da vítima, uma cidadã estrangeira, que telefonou para a Polícia de Segurança Pública.

"A arma estava em situação legal, mas não era dele", esclareceu esta fonte, referindo que o crime ocorreu na casa onde o casal habitava com outros familiares do suspeito.