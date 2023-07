O jovem, de 24 anos, que na tarde de domingo esfaqueou um amigo na esplanada de um bar na praia de Matosinhos, ficou em prisão preventiva. Elton Furtado chorou esta segunda-feira perante o juiz de instrução criminal e explicou que perdeu a cabeça porque foi insultado.O agressor e a vítima eram amigos e estavam com um grupo de oito pessoas quando tudo ocorreu. A vítima foi socorrida no local por uma enfermeira e operada no hospital. A advogada vai recorrer da medida de coação.