Prisão preventiva para jovem que fugiu depois de cortar pulseira eletrónica

Um jovem, de 17 anos, foi detido, na passada terça-feira, no concelho de Cascais, por ter fugido depois de violar a prisão domiciliária, cortando a pulseira eletrónica que lhe tinha sido colocada, informou esta quinta-feira a PSP.

Em comunicado, aquela força policial referiu que o jovem foi encontrado pela polícia num quartel militar abandonado, onde foi novamente detido.

Este detido já tinha estado em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Leiria, por suspeita da prática de vários roubos e estava, no momento, em "prisão domiciliária com vigilância eletrónica".

O detido foi presente no Tribunal de Lisboa Oeste - Cascais, que lhe decretou a prisão preventiva.