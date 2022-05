Prisão preventiva para jovem suspeito de matar fadista na Zona J em Lisboa

O jovem suspeito de matar o fadista amador José Luís, de 43 anos, na Zona J, em Chelas, Lisboa, fica em prisão preventiva.O homicida, conhecido por 'bolota' entregou-se este domingo à tarde à Polícia Judiciária (PJ). Estava em fuga desde o crime.'Pintarolas', alcunha pela qual era conhecido o fadista amador José Luís, de 43 anos, pensou ter visto a namorada do irmão no carro com outro homem ao chegar a casa na passada quinta-feira à noite, na zona J de Chelas. Revoltado, puxou-a para o exterior, mas o acompanhante da cunhada era, afinal, filho desta. O jovem, que tem entre 20 a 25 anos, discutiu com ‘Pintarolas’ e, acredita a Polícia Judiciária (PJ), tê-lo-á morto com um disparo de pistola no peito.O homicídio aconteceu pelas 21h30 de quinta-feira, na rua Botelho Vasconcelos, à porta da casa onde ‘Pintarolas’ residia com a mãe e as irmãs. Mesmo ferido no peito, e com uma forte hemorragia, o homem teve forças para subir até ao 3.º andar do prédio (morava no 4.º), onde caiu desfalecido. Familiares e vizinhos correram em seu auxílio e chamaram o INEM. José Luís foi estabilizado e transportado para a Urgência do Hospital de São José, onde veio a falecer.