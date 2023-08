Prisão preventiva para mulher acusada de tráfico de estupefacientes em Aveiro

Uma mulher, de 46 anos, ficou em prisão preventiva, depois de ser presente, pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Aveiro, ao tribunal de instrução criminal de Aveiro, pelo crime de tráfico de estupefacientes, na zona de Aveiro. A arguida tinha na sua posse mais 1700 doses de droga diversa.A arguida foi detida, em flagrante delito, na passada quinta-feira, pela GNR, na sequência de uma abordagem à viatura, em que seguia, em Oliveirinha. No decorrer da acção de fiscalização, a mulher demonstrou um comportamento suspeito. Das buscas realizadas ao carro e à casa da suspeita, a autoridade apreendeu um número elevado de doses de estupefacientes: 1 270 doses de cocaína, 467 doses de anfetaminas, 74 doses de heroína, 880 euros em numerário e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.