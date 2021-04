Prisão preventiva para mulher que atacou vizinha com pé de cabra em Reguengos de Monsaraz

A mulher, de 23 anos, que foi detida pela PJ de Évora por ter agredido uma vizinha, de 49, com um pé de cabra na cabeça, foi mandada por um juiz para prisão preventiva.O brutal ataque, que causou graves ferimentos à vítima, foi motivado por ciúmes, com o companheiro da agressora no centro do desentendimento. As duas mulheres vivem em Perolivas, Reguengos de Monsaraz, e há semanas que discutiam com frequência.