Prisão preventiva para mulher que esfaqueou marido após discussão em Braga

O juiz de turno do tribunal de Barcelos mandou para a cadeia a mulher de 59 anos que, na sexta-feira à tarde, agrediu o marido com uma facada no peito, em Braga.A arguida está indiciada por um crime de homicídio na forma tentada. Ao que oapurou, o ataque ocorreu no apartamento que o casal partilhava, na rua Conde de Aurora, na cidade de Braga, durante uma discussão.O homem, com 67 anos, foi transportado para o Hospital de Braga e a mulher foi detida no local pela PSP de Braga.A investigação está a ser feita pela PJ de Braga, que fez periciais ao local e recolheu elementos de prova. Sabe-se que o casal tinha histórico de violência doméstica.