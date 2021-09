A mulher que matou o marido em Matosinhos neste domingo ficou em prisão preventiva.Manuel Ribeiro, de 45 anos, e Sandra Dias, de 42, viviam juntos há cerca de quatro anos e a relação terá sido sempre marcada por episódios de violência doméstica, num clima de constante conflito. No domingo, por volta por volta das 22h30, mais um desentendimento entre ambos subiu de tom e a mulher esfaqueou o companheiro até à morte. Depois de cometer o crime no quarto do casal, a agressora arrastou o corpo até à casa de banho, deixando um rasto de sangue espalhado por toda a casa. Chamou os bombeiros e, já na rua, confessou o crime.Em atualização