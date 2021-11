Depois de andar quase um mês em fuga às autoridades, a mulher que esfaqueou o namorado durante uma briga entre ambos, num apartamento em Santarém, entregou-se à Polícia Judiciária. A arguida, de 36 anos e nacionalidade brasileira, foi ouvida no Tribunal de Santarém e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, acusada de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.





A 5 de outubro, a mulher desferiu uma facada no namorado, de 27 anos, que ficou a esvair-se em sangue no sofá da sala. O homem só sobreviveu porque conseguiu chamar os meios de socorro, via 112. A mulher, que está há cerca de quatro anos a viver no País em situação ilegal, estava escondida em casa de amigos no Algarve, antes de se entregar às autoridades.