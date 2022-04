Prisão preventiva para mulher suspeita de tentar matar companheiro à facada em Santa Maria da Feira

Vai ficar em prisão preventiva a mulher suspeita de ter esfaqueado o companheiro, na passada noite de sexta-feira Santa, em Nogueira da Regedoura, na Feira.A arguida, que se manteve em silêncio perante o juiz de instrução criminal, está fortemente indiciada do crime de homicídio na forma tentada em contexto de violência doméstica. A mulher ouviu as medidas de coação depois de sido presente, esta quarta-feira, ao tribunal de instrução criminal.A detida, de 43 anos, que é suspeita de ter provocado ferimentos graves, esfaqueamento, na vítima, telefonou à ex-companheira do homem a dar conta do que tinha feito e para pedir ajuda.Quando a GNR chegou ao local já a mulher tinha escapado.Na passada segunda-feira, foi localizada e detida pela polícia judiciária do Porto.