Prisão preventiva para mulher suspeita de tráfico de droga em Famalicão

Suspeita já tinha antecedentes criminais pela prática do mesmo crime.

Por Lusa | 20:03

Um juiz de instrução criminal de Guimarães aplicou prisão preventiva a uma mulher de 45 anos detida pela GNR em Famalicão por alegado tráfico de estupefacientes, anunciou esta quinta-feira aquela força.



Em comunicado, a GNR refere que a mulher, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, foi detida no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano.



A GNR apurou que a detida vendia o produto estupefaciente na sua residência e que, quando se deslocava a Famalicão, era acompanhada de outra mulher, de 28 anos.



Encontrava-se com os consumidores na via pública.



Foram realizadas duas buscas domiciliárias e três em viaturas, tendo sido apreendidos 210 euros, 1,4 doses de cocaína e um telemóvel.



A mulher de 28 anos foi constituída arguida.