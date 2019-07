Prisão preventiva para mulheres que tentaram traficar droga na prisão de Custóias

Três mulheres que tentaram no sábado introduzir droga no Estabelecimento Prisional de Custóias, em Matosinhos, e foram apanhadas, ficaram em prisão preventiva, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ) do Porto.Sem mencionar a nacionalidade, fonte da PJ relatou que a detenção ocorreu durante o período de visitas aos presidiários quando, "durante a inspeção aos pertences das três mulheres, foi detetada a presença de estupefacientes".Duas das mulheres foram então detidas em "flagrante delito" e a terceira "fora de flagrante delito", acrescentou a fonte.Presentes ao juiz para fixação das medidas de doação, as três mulheres ficaram em prisão preventiva.