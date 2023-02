Prisão preventiva para o casal homicida de Alverca

m setembro do ano passado, o homem queixou-se da então mulher, na PSP de Vila Franca de Xira, alegando ter sido, em agosto, vítima de agressões físicas e verbais. Há cerca de duas semanas ele saiu de casa, pedindo ajuda à PSP para poder retirar alguns bens, o que decorreu sem incidentes.

O Tribunal de Loures decidiu aplicar a medida de coação de prisão preventiva para o casal que matou um homem, de 42 anos, à facada, no sábado, em Alverca. Foram ambos ouvidos, esta terça-feira à tarde, em tribunal.No sábado, um homem foi morto, com uma facada no pescoço, pela ex-mulher e o novo namorado. E