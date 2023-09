Prisão preventiva para o ‘gang’ de assaltos às portagens da A17

Fica em prisão preventiva o ‘gang’ de assaltos às portagens da A17. Com idades compreendidas, entre os 27 e os 35 anos, os três suspeitos, com antecedentes criminais, não se pronunciaram em relação aos factos de que são acusados.O ‘gang’ foi detido pela GNR, após o furto a um espaço comercial no concelho de Mira, na madrugada desta quinta-feira.O grupo referenciado pelas autoridades era investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Aveiro, pelo furto aos cofres das portagens da A17.Em comunicado a GNR esclarece que realizou "várias diligências policiais que permitiram localizar os suspeitos"."No seguimento da acção, os suspeitos foram abordados, tendo sido possível apurar que os mesmos circulavam num veículo furtado e que se encontravam na posse de um cofre furtado de um estabelecimento comercial, motivo pelo qual foram detidos", lê-se no comunicado.A mesma nota dá ainda conta de que o cofre tinha mil euros no seu interior, que foram devolvidos ao proprietário, tal como o veículo automóvel.No exterior do Tribunal de Coimbra concentraram-se dezenas de familiares e amigos dos suspeitos. Ao final da tarde, houve um reforço policial. Na saída dos suspeitos, que foram transportados pela GNR, para a prisão de Aveiro, os ânimos ficaram mais exaltados, o que obrigou a PSP a fazer um cordão de segurança.