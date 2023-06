Prisão preventiva para o homem que atropelou brutalmente outro na Sertã

Um homem, de 50 anos, foi detido por suspeita de tentativa de homicídio qualificado, na Sertã, pela GNR. O arguido atropelou a vítima, em frente à sua residência, de acordo com um comunicado da GNR.

Os factos ocorreram, este sábado, pelas 14h30, "num contexto de má vizinhança, com desentendimentos constantes, entre o arguido e o ofendido , de 61 anos, supostamente relacionados com os limites do terreno que são proprietários"

O homem de 61 anos teve de ser assistido e estabilizado, no local, pela Emergência Médica e, de seguida, foi transportado para o Centro Hospitalar de Coimbra, onde se encontra internado, em estado grave.

Presente ao primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou em prisão preventiva.