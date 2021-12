O homem que matou o jovem Samir Landim, de 27 anos, a tiro numa festa de Natal, num bairro da Costa de Caparica, em Almada, ficou em prisão preventiva esta segunda-feira.O crime do concelho de Almada ocorreu pouco depois das 10h00 do passado sábado. Samir Landim, um jovem de origem cabo-verdiana, de 27 anos, encontrava-se acompanhado a celebrar o Natal num barracão abandonado, usado para festas no Bairro das Terras da Costa, à entrada da Costa de Caparica, Almada, quando um homem parou um automóvel perto deste local. O único ocupante da viatura entrou no imóvel pré-fabricado e começou a discutir com Samir.