Os dois fiscais suspeitos por crimes de corrupção, alegadamente praticados no âmbito das suas funções na Divisão de Fiscalização de Obras da Câmara Municipal de Lisboa, ficaram esta terça-feira em prisão preventiva. Um terceiro detido, um proprietário, está proibido de contactar com os restantes envolvidos e com as vítimas.Depois de serem realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias nos postos de trabalho localizados na Câmara Municipal de Lisboa, as autoridades recolheram prova relevante, bem como elevadas quantias em numerário.