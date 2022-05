Prisão preventiva para os dois suspeitos de matarem jovem à facada junto a discoteca em Lisboa

Os dois detidos pelo homicídio do jovem de 17 anos, assassinado à facada, à porta da discoteca Barrio Latino, ficaram em prisão preventiva. O homicídio aconteceu na madrugada da véspera de Natal de 2021.A vítima, Francisco Gonçalves, conhecido como 'Chico Bala' deslocou-se até à discoteca com um grupo de amigos, tendo sido todos expulsos do estabelecimento após se envolverem em agressões com outro grupo de pessoas. Segundo familiares, um dos agressores quis cobrar uma dívida antiga a um dos elementos do grupo de Francisco.

O jovem de 17 anos, nada tinha a ver com o caso, mas foi perseguido "por quase 20 jovens" até ser golpeado, sendo depois transportado ao Hospital de São José, acabando por não sobreviver.

O homicida é da zona de Algés, em Oeiras. Um outro suspeito, que agrediu Francisco antes deste ser morto, foi detido e constituído arguido por ofensas à integridade física.