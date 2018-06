Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para pai e filho por tentativa de homicídio em Évora

A medida de coação mais gravosa foi aplicada pelo juiz de instrução criminal.

Por Lusa | 17:33

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Évora determinou a prisão preventiva de dois homens, pai e filho, por suspeitas de terem tentado matar um familiar com uma arma de fogo, na cidade alentejana, foi esta quarta-feira divulgado.



A medida de coação mais gravosa foi aplicada pelo juiz de instrução criminal, após primeiro interrogatório judicial, divulgou esta quarta-feira o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora na sua página de Internet.



Os dois homens foram detidos na segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ), por sobre eles recaírem "fortes indícios" da prática dos crimes de tentativa de homicídio e de detenção de arma proibida.



Por "quezílias familiares", a vítima foi atingida por disparos de uma arma de fogo, em consequência dos quais foi conduzida ao hospital para receber tratamento hospitalar, "encontrando-se fora de perigo de vida", refere um comunicado da PJ.



Os factos, segundo a Judiciária, ocorreram no domingo à noite, num bairro social da cidade de Évora, onde habitam agressores e vítima.



No comunicado do DIAP de Évora, pode ler-se que o juiz decidiu aplicar aos arguidos a medida de coação de prisão preventiva por considerar que existe "perigo de perturbação do inquérito e perigo de continuação da atividade criminosa".



Pai e filho, de 59 e 30 anos, respetivamente, foram indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado sob a forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida, acrescenta a mesma nota.



O Ministério Público é coadjuvado neste inquérito pela Polícia Judiciária de Évora.