Prisão preventiva para piloto de aviões que matou por ciúmes em Montemor-o-Novo

Motivos passionais podem ter levado Pedro Gonçalves, piloto de aviões, de 48 anos, proprietário da quinta, a assassinar na quarta-feira um homem com recurso a uma catana e num contexto de grande violência. O suspeito foi detido pela GNR no local, um paraíso dedicado a estadias e retiros espirituais.

A vítima, de 45 anos, cliente do complexo luxuoso, foi golpeada no tronco e nas pernas. Foi-lhe cortada uma mão e deixada a cinco metros do corpo, que estava seminu da cintura para baixo.

O agressor, que se entregou às autoridades, sofreu ferimentos ligeiros.

Fica em prisão preventiva o piloto de aviões que matou outro homem por ciúmes num retiro espiritual em Montemor-o-Novo