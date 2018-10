Prisão preventiva para quatro dos seis detidos por tráfico de droga em Évora e Beja

Elementos policiais apreenderam "1.624 euros em dinheiro e diversos objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes".

Por Lusa | 18:05

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Évora determinou esta sexta-feira a prisão preventiva para quatro das seis pessoas detidas pela PSP, nesta cidade e em Beja, por suspeitas de tráfico de droga, revelou fonte policial.



Os detidos que ficam em prisão preventiva são todos homens, enquanto uma mulher ficou obrigada a apresentações bissemanais na PSP e um outro homem ficou com termo de identidade e residência (TIR), indicou a mesma fonte à agência Lusa.



As medidas de coação foram aplicadas por um juiz de instrução criminal após o primeiro interrogatório judicial, que começou na quinta-feira e ficou concluído esta sexta-feira à tarde, segundo a mesma fonte.



Os cinco homens e a mulher foram detidos, na quinta-feira, pela PSP, em Évora e Beja, por suspeitas de tráfico de droga, numa operação em que foi apreendido haxixe, cocaína e heroína, além de 1.624 euros.



A operação foi realizada por elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Évora, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, indicou, em comunicado, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP).



Segundo a Polícia, a operação incluiu cinco mandados de busca e apreensão domiciliárias, em Évora e em Beja, que resultaram na detenção de cinco homens, entre os 27 e os 36 anos, e de uma mulher, com cerca de 25 anos, por posse e tráfico de droga.



"No decorrer das buscas, foram apreendidas 288 doses de cocaína, 481 doses de heroína e 503 de haxixe", explicou a Polícia.



Além disso, os elementos policiais apreenderam "1.624 euros em dinheiro e diversos objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes".