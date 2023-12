Prisão preventiva para septuagenária que agrediu filho com enxada

A mulher de 74 anos suspeita de ter agredido o filho com uma enxada na cabeça , em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta quinta-feira fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a septuagenária foi detida na quarta-feira e foi presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

O caso ocorreu na sexta-feira, na casa onde os dois habitam na freguesia de Pindelo, em Oliveira de Azeméis.

A mulher terá agredido o filho, de 54 anos, atingindo-o na zona da cabeça com uma enxada, na sequência de uma discussão familiar.

O homem foi assistido pelos bombeiros de Oliveira de Azeméis que o transportaram posteriormente para o Hospital de São Sebastião, na Feira.