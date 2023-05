Prisão preventiva para sete elementos da rede criminosa que assaltava casas em todo o País

Treze dos quinze detidos suspeitos de realizarem mais de uma centena e meia de furtos a casas e estabelecimentos comerciais em todo o País conheceram esta sexta-feira as medidas de coação no Tribunal de Viseu.

Sete ficam em prisão preventiva. Três ficam a aguardar julgamento em liberdade mas com apresentações periódicas às autoridades da área de residência. Os outros três estão obrigados à mesma medida, ou seja apresentações periódicas, assim como proibidos de contactar entre si e de se ausentarem do concelho de residência. Todos os detidos são suspeitos de dezenas de crimes de furto, furto qualificado e recetação.

Recorde-se que nenhum aceitou falar ao juiz durante o primeiro interrogatório judicial.

O grupo criminoso que foi apanhado no grande Porto após uma megaoperação da GNR que se realizou na terça-feira. No total foram detidas 15 pessoas, 11 homens e quatro mulheres, com idades com entre os 22 e os 56 anos e ainda 14 constituídos arguidos. Foram apreendidos três veículos de alta cilindrada, vários objetos em ouro, relógios, equipamentos informáticos, armas e mais de 35 mil euros.