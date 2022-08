O Sidney Martins, o assaltante e suspeito de homicídio que foi capturado em Zamora, Espanha, junto com a namorada Nélida, depois de uma onda de assaltos em Portugal e no país vizinho, ficou em prisão preventiva depois de presente a juíz esta terça-feira em Faro. homem, de 42 anos, tinha sido extraditado esta segunda-feira para Portugal depois de









entregue pelas autoridades espanholas a uma equipa da Unidade de Cooperação Internacional da Polícia Judiciária, numa fronteira terrestre, no âmbito de um mandado de detenção europeu emitido pelo Ministério Público de Faro.

O casal é suspeito de quatro assaltos armados a postos de combustível no Algarve e no Fundão. Em Espanha, atacaram estações de serviço em Sevilha, Badajoz e Toledo, usando sempre o mesmo ‘modus operandi’ de intimidação dos funcionários com uma arma e uma faca. São ainda suspeitos de ligação a um triplo homicídio em Bragança - ainda em investigação pela Polícia Judiciária.