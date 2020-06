Prisão preventiva para suspeita de coautoria de tentativa de homicídio em Nelas

Uma mulher de 22 anos, suspeita da coautoria do crime de tentativa de homicídio do seu pai, em Nelas, ficou esta quinta-feira em prisão preventiva, disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, a jovem terá ajudado o namorado num esquema para matar o seu pai.

A tentativa de homicídio aconteceu no dia 06 de junho, em Nelas, no distrito de Viseu, dia em que o namorado da jovem se "deslocou a casa do pai dela munido de uma faca, o surpreendeu e desferiu-lhe um golpe na zona do pescoço", contou um dos coordenadores da PJ.

De acordo com Camilo de Oliveira, o pai da jovem não aceitava a relação, pelo que o casal terá decidido "afastá-lo do caminho".

"Após investigação e recolha de alguns elementos, percebemos que ela é coautora, o plano é conjunto, portanto, aqui não há uma situação jurídica em termos de cumplicidade, mas de coautoria, ou seja, ambos participam no crime", assumiu hoje o inspetor à agência Lusa.

Camilo de Oliveira referiu que o namorado é o coautor material do crime, enquanto a jovem facilitou a sua entrada na casa.

O namorado encontra-se em prisão preventiva desde o dia 09 de junho.

Na altura do crime, o pai da jovens, de 47 anos, "conseguiu fugir para o exterior da casa e pedir ajuda, que foi prestada por um vizinho", relatou a PJ.

O namorado da jovens "alega que reagiu em legítima defesa, que foi atacado, que ia lá só para falar com o ofendido, mas a investigação desmonta essa versão", apontou a Polícia Judiciária.

IYN // MCL

Lusa/Fim