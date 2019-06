Prisão preventiva para suspeita de transportar cocaína detida em Faro

Uma mulher suspeita de transportar 2,5 quilogramas de cocaína numa mala de porão num voo com origem no Brasil, detida junto ao aeroporto de Faro, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, foi esta segunda-feira anunciado.Fonte da Polícia Judiciária disse à agência Lusa que a mulher, de 20 anos, de nacionalidade brasileira, foi detida na sexta-feira no âmbito de um controlo de fiscalização aduaneira "que incide com maior rigor" sobre cidadãos oriundos de países da América Latina, com vista à deteção de estupefacientes.Segundo a mesma fonte, os mais de 2,5 quilogramas de cocaína estavam a ser transportados numa mala de porão, sendo a mulher suspeita do crime de tráfico de estupefacientes.Por seu turno, a Procuradoria da República da Comarca de Faro indicou na sua página na internet que "há suspeitas de a detida ter saído na véspera [quinta-feira, dia 20 de junho] do Brasil".A mulher foi ouvida em primeiro interrogatório judicial no passado sábado, no tribunal de Faro, tendo ficado em prisão preventiva a aguardar o desenvolvimento do processo.De acordo com a Procuradoria, o inquérito prosseguirá os seus termos sob a direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro - secção especializada de Faro - com a coadjuvação da Polícia Judiciária.