Prisão preventiva para suspeito de 15 burlas com arrendamento em Castelo Branco

Um homem de 23 anos ficou em prisão preventiva por suspeita da prática, no distrito de Castelo Branco, de 15 crimes de burla agravada no arrendamento de imóveis e uso de documento de identificação alheio, divulgou este domingo a PSP.

Em comunicado divulgado nas redes sociais do Comando Distrital de Castelo Branco, a PSP explica que o homem, de 23 anos, natural de Elvas e sem residência fixa, foi detido por agentes da Esquadra de Investigação Criminal, "após uma complexa investigação".

Segundo as autoridades o homem foi detido "pela suspeita da prática de 15 crimes de burla agravada (arrendamento de imóveis) e uso de documento de identificação alheio, perpetrados no distrito de Castelo Branco".

"As vítimas eram burladas com recurso a falsos anúncios de arrendamentos de imóveis destinados à habitação, que eram publicitados na rede social Facebook, conseguindo assim o suspeito auferir de forma ilícita milhares de euros, deixando as vítimas em situação vulnerável", lê-se na nota.

Adianta ainda que "no decorrer das conversações, as vítimas eram de forma astuciosa e intencional, levadas a acreditar na existência de forte procura pelo arrendamento do imóvel em questão tendo em vista uma rápida sinalização/formalização do contrato de arrendamento".

De acordo com a PSP, o detido é também suspeito da mesma prática de crimes em várias cidades do país, em número ainda não apurado, pelo que as diligências e a investigação vão continuar.

O detido, suspeito da prática do crime de burla agravada, foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicado a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.