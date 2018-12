Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para suspeito de 20 furtos em veículos em Évora

Homem foi detido na sequência de uma investigação que decorria há seis meses.

O Tribunal de Évora decretou a prisão preventiva de um homem detido pela GNR, após perseguição automóvel, por suspeita de 20 furtos no interior de veículos na cidade alentejana, divulgou esta segunda-feira a força de segurança.



Detido na quinta-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Évora e de militares do Posto Territorial de Évora da GNR, o homem, de 64 anos, fica a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja, adiantou esta segunda-feira à agência Lusa fonte da guarda.



Segundo um comunicado do Comando Territorial de Évora da GNR, o homem foi detido na sequência de uma investigação por 20 crimes de furto no interior de veículos, que decorria há seis meses.



"Após a concretização de um furto em Évora", militares da guarda perseguiram o suspeito durante cerca de 60 quilómetros, acabando por o intercetar na Estrada Nacional (EN) 380, que liga Alcáçovas a Évora, tendo o veículo conduzido pelo homem colidido com uma viatura da GNR, relatou a guarda.



No seguimento da ação, acrescenta o comunicado, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendida uma viatura, diversas peças de equipamento desportivo e de vestuário, dois óculos de sol e um conjunto de lentes para máquina fotográfica.



De acordo com fonte dos bombeiros, no acidente rodoviário, que se registou na quinta-feira, um militar da GNR ficou ferido sem gravidade.



Outras três vítimas, incluindo dois militares da guarda, foram assistidas no local e recusaram transporte ao hospital, segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.