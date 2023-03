Prisão preventiva para suspeito de abusar sexualmente da enteada. Já tinha sido preso pelo mesmo tipo de crime

Um homem foi detido por suspeita de abusar sexualmente da filha da companheira, com 12 anos de idade. Os crimes terão acontecido na casa onde ambos viviam, em Águeda, até ao final do ano de 2022, mas a criança só agora fez a revelação.



O suspeito, de 40 anos, aproveitava "os momentos em que se encontrava sozinho com a menina, para a sujeitar a práticas sexuais de diversa índole", refere comunicado da Polícia Judiciária (PJ) esta sexta-feira divulgado.



O homem, que já tinha cumprido penas de prisão efetiva pelo mesmo tipo de crimes, foi presente a tribunal e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.