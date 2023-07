Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de bebé de 18 meses em Leiria

Um homem de 27 anos suspeito de abusar sexualmente de um bebé de 18 meses, seu sobrinho, em Leiria, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) e aguarda o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ explicou que o arguido, detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, está "fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de crianças".

"Os factos ocorreram na manhã da passada sexta-feira, na cidade de Leiria, aproveitando o agressor, tio da vítima, a guarda momentânea da criança, para cometer os abusos", referiu a PJ.

Segundo o comunicado, "os pais, após recolherem a criança, que chorava compulsivamente, conduziram-na ao hospital de Leiria, tendo o Serviço de Urgência, face aos vestígios de agressão sexual, alertado de imediato a Polícia".

A criança foi "sujeita a perícia médico-legal, confirmando-se a agressão sexual violenta", adiantou a PJ.

A PJ acrescentou que "as diligências de investigação e recolha de prova desenvolvidas culminaram com a detenção, fora de flagrante delito, do suspeito".

No comunicado, a PJ assinalou ainda a "relevante colaboração" da Polícia de Segurança Pública de Leiria.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que ao arguido não são conhecidos antecedentes criminais, adiantando que se tratou de um "crime de oportunidade, quando os progenitores do bebé deixaram a criança à guarda do tio momentaneamente".