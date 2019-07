Prisão preventiva para suspeito de agredir à facada a mulher e o cunhado em Vila Real

O Tribunal de Vila Real aplicou esta sexta-feira a prisão preventiva ao homem de 47 anos suspeito do crime de violência doméstica e de ter agredido a mulher e o cunhado com uma faca, disse fonte da GNR.Militares do Posto Territorial de Vila Real da GNR detiveram um homem em "flagrante delito" na quarta-feira à noite, na localidade de Constantim, pelo crime de violência doméstica.Após uma denúncia de que estariam a decorrer agressões numa habitação, os guardas deslocaram-se ao local, onde encontraram a mulher e o cunhado, de 44 e 54 anos, com ferimentos efetuados por uma arma branca (faca).De acordo com a GNR, o suspeito fugiu do local antes da chegada da patrulha, tendo sido intercetado e detido minutos mais tarde na posse de duas facas de cozinha.As agressões foram presenciadas pela filha menor, que entrou em estado de choque, e por familiares que, ao tentarem socorrer, também foram agredidos pelo detido.Na sequência das diligências, os militares apreenderam "três facas de cozinha".O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Vila Real, que esta sexta-feira lhe aplicou a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.Segundo a GNR, o suspeito já possui antecedentes criminais pelo mesmo crime.