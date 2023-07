Prisão preventiva para suspeito de agredir ex-companheira no Fundão

O Tribunal Judicial de Fundão decretou prisão preventiva a um homem, de 32 anos, por suspeita de violência doméstica neste concelho do distrito de Castelo Branco, após a detenção efetuada pela GNR na segunda-feira.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, "os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde apuraram que o suspeito havia exercido violência física e ameaças sobre a vítima, a sua ex-companheira de 32 anos", afirmou a GNR, numa nota de imprensa enviada esta quinta-feira à agência Lusa.

A GNR, na sequência da investigação, apurou que o homem "exercia violência física, verbal e psicológica, de forma reiterada, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção".

Detido na segunda-feira, o suspeito foi presente a Tribunal, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O suspeito foi enviado para o estabelecimento prisional da Covilhã.

A GNR recordou nesta nota que a violência doméstica é crime público e que denunciar é uma responsabilidade coletiva.

Quem precisar de ajuda ou quem tenha conhecimento de alguma situação de violência doméstica pode utilizar o Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt; por Via telefónica, através do número de telefone 112; no Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx; e na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.