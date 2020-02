Prisão preventiva para suspeito de agressões com arma branca em discussão em Lisboa

Um homem foi detido no passado dia 19 por ser suspeito de agressões com recurso a arma branca, na sequência de uma discussão na zona de Chelas, em Lisboa, estando a vítima ainda hospitalizada, informou esta quinta-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP explica que "o agressor recorreu a uma arma branca de grandes dimensões, com a qual desferiu três perfurações no peito da vítima", de 70 anos, após uma discussão entre ambos, "suspeitamente por razões fúteis".

A vítima foi transportada para o Hospital de São José, depois de um dos golpes lhe ter perfurado um pulmão, e permanece até hoje internada "sob apertada monitorização por força da precariedade e instabilidade da sua condição de saúde".

A detenção deste homem, de 72 anos, "por ser suspeito da prática do crime de ofensas à integridade física graves", ocorreu fora de flagrante delito, "mediante a emissão dos respetivos mandados de detenção por parte de autoridade de polícia criminal".

Segundo a mesma fonte, as agressões ocorreram "em plena via pública", três dias antes da detenção, na qual foi possível "apreender a arma utilizada na prática do ilícito e preservar roupas com vestígios".

"O detido, já com historial criminal por crimes contra a integridade física, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa" e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.