Prisão preventiva para suspeito de ameaçar de morte Marcelo Rebelo de Sousa

O homem que ameaçou de morte o Presidente da República foi ouvido esta quarta-feira em tribunal e a medida de coação aplicada foi a de prisão preventiva. O detido vai ficar no Hospital Prisão de Caxias onde terá de realizar exames para aferir da sua sanidade mental.



O antigo oficial do exército foi detido na terça-feira depois de ter planeado um atentado contra Marcelo Rebelo de Sousa. O suspeito enviou uma carta com uma bala ao Presidente e exigiu um milhão de euros para não o matar. No envelope seguia ainda um telemóvel e uma ameaça escrita - com um número de uma conta bancária.







O envelope com a carta e a bala foram remetidos para a Unidade de Contraterrorismo da PJ e sujeitas a perícias no Laboratório de Polícia Científica.