Prisão preventiva para suspeito de atear fogo à própria casa em Rabo de Peixe

Um homem, de 40 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito de incendiar a sua própria residência, na vila de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, nos Açores, informou esta segunda-feira a PSP.

Segundo o Comando Regional dos Açores da PSP, o homem foi detido "em flagrante delito", na quarta-feira, após os agentes da esquadra de Rabo de Peixe se terem deslocado à habitação.

"Os polícias da esquadra de Rabo de Peixe, ao terem notícia do incêndio a decorrer no interior de uma habitação daquela vila piscatória, deslocaram-se de imediato para o local, tendo prontamente intercetado o indivíduo, em flagrante delito, suspeito de atear fogo ao seu quarto", lê-se no comunicado policial.

Tendo em conta "a natureza do ilícito", o Tribunal determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva, informa a PSP.