Prisão preventiva para suspeito de esfaquear mortalmente a mulher em Guimarães

Jorge Ferreira, suspeito de esfaquear a mulher de 62 anos até à morte, nas Caldas das Taipas, em Guimarães, ficou em prisão preventiva depois de ser presente, este sábado, pela Polícia Judiciária de Braga, ao tribunal de instrução criminal de Guimarães.O crime tem contornos macabros: o detido, de 63 anos, surpreendeu Margarida Silva, ao início da madrugada de sexta-feira, no quarto onde dormia sozinha.Jorge Ferreira é suspeito de ter usado uma faca de 20 centímetros, para esfaquear a vítima em várias partes do corpo. A mulher foi encontrada com a faca espetada no pescoço.Foi o agressor que telefonou para os bombeiros e deu o alerta. No entanto, disse que a mulher se estaria a sentir mal. Telefonou, de seguida, para um dos dois filhos, a confessar o que tinha feito.À chegada dos meios de socorro, e da GNR, Jorge Ferreira, aparentava estar estar alcoolizado. Resistiu à entrada dos operacionais na casa mas acabou por ceder.