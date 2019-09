Prisão preventiva para suspeito de incêndio florestal detido em Arronches

Um homem, de 67 anos, foi detido pela GNR em Arronches (Portalegre) por suspeitas da prática de crime de incêndio florestal, tendo o tribunal decidido que fica em prisão preventiva, revelou esta quarta-feira a força de segurança.O Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou, em comunicado, que o homem foi detido na segunda-feira por elementos do Posto Territorial de Arronches, por alegadamente ter ateado um fogo no concelho.O detido foi esta quarta-feira presente ao Tribunal Judicial de Portalegre, que decidiu aplicar-lhe a prisão preventiva como medida de coação.Contactada pela agência Lusa, fonte do comando territorial explicou que a GNR foi alertada para o incêndio florestal por "uma testemunha", que "viu o homem no local e achou-o suspeito".Após a denúncia, os militares deslocaram-se para o local e intercetaram o autor do fogo."O suspeito, enquanto circulava de bicicleta na EN246, ateou fogo numa zona de pasto, que consumiu uma área de mato e duas árvores, utilizando para o efeito um isqueiro", que "ainda tinha na sua posse" no momento da detenção, segundo a GNR.