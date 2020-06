Prisão preventiva para suspeito de matar cunhados em Valpaços

José Elias, de 66 anos, foi presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Valpaços que lhe decretou a prisão preventiva, a medida mais gravosa, como medida de coação por ser o principal suspeito de ter matado um casal, na manhã de sábado, na localidade de Avarenta, em Valpaços.

Laurindo e Paula Cunha, de 53 e 49 anos, andavam num terreno agrícola a ceifar erva para dar de alimento aos animais quando foram atingidos por disparos de caçadeira. O homem foi baleado na zona do peito e a mulher foi atingida na zona lateral do tórax, tendo os óbitos sido declarados no local por elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real.

Os corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Chaves para serem autopsiados e aguardam o resultado do teste de despiste à Covid-19 para que os exames sejam realizados.

Segundo afirmam os populares, as desavenças entre José Elias e o casal morto a tiro já eram antigas e têm como base quezílias relacionadas com a caça.

José Elias, o principal suspeito de ter assassinado este casal, foi detido ao final do dia de terça-feita por elementos da Polícia Judiciária de Vila Real em articulação com militares da Guarda Nacional Republicana.

O alegado homicida foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Vila Real.



As cerimónias fúnebres das vítimas deverão acontecer no sábado, no cemitério de Carrazedo de Montenegro.