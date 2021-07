Prisão preventiva para suspeito de matar Fernando 'Conde' em Guimarães

António Freitas da Silva, conhecido por ‘Toni do Penha’, ficou em prisão preventiva esta sexta-feira. O homicida, suspeito dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, confessou ter torturado Fernando Ferreira até à morte, na esperança de que ele assumisse a autoria do roubo de mais de cem mil euros de sua casa, em Sande S. Clemente, Guimarães.‘Conde’, como Fernando Ferreira era conhecido, teria realizado serviços de eletricidade na vivenda do empresário da noite na altura em que o dinheiro desapareceu do cofre, o que levou ‘Toni do Penha’ a desconfiar do eletricista, de 63 anos.O outro arguido no processo ficou sujeito a apresentações diárias no porto da GNR de Caldas das Taipas.