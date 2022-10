Prisão preventiva para suspeito de pornografia de menores na Sertã

Um homem de 34 anos, suspeito do crime de pornografia de menores, foi detido na Sertã, distrito de Castelo Branco, aguardando o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado emitido na sexta-feira, a Diretoria do Centro da PJ adiantou que, no âmbito de uma investigação em curso, "detetou nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito registos que indiciam a descarga e guarda de mais de 21.000 fotografias e vídeos, com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos".

Segundo a PJ, o suspeito, detido em flagrante delito, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, após ser presente a primeiro interrogatório judicial.