Prisão preventiva para suspeito de roubo agravado em Penafiel

Um homem de 31 anos, suspeito de roubo agravado em Penafiel, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, por decisão judicial, informou esta quinta-feira a GNR, a autoridade que procedeu à sua detenção na segunda-feira.

O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel, no dia 18 de julho, deteve homem de 31 anos por roubo agravado, no concelho de Penafiel.

"No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de quatro meses, por diversos roubos agravados com recurso a arma branca, no concelho de Penafiel, os militares da Guarda efetuaram diversas diligências policiais que culminaram na identificação e na localização do suspeito", informa-se num comunicado enviado à Lusa.

Segundo a GNR, "no seguimento da ação policial, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, resultando ainda na apreensão de um par de luvas, um boné, uma faca e uma viatura.