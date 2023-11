Prisão preventiva para suspeito de tentar matar ex-companheira à facada em Olhão

O Tribunal de Faro decretou a prisão preventiva a um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira, em Olhão , depois de esta se negar a ter relações sexuais, informou esta sexta-feira a Procuradoria da Comarca de Faro.

"O Ministério Público pediu a prisão preventiva do detido, o que foi aceite pela Juíza de Instrução Criminal", refere em comunicado a instituição responsável por exercer a ação penal em Faro.

O suspeito, de 29 anos, estava indiciado por um crime de homicídio qualificado e agravado na forma tentada, depois de ter tentado esfaquear a ex-companheira, de 23 anos, na noite de terça para quarta-feira, lê-se na nota.

O crime ocorreu num quarto que ambos habitam numa residência em Olhão, quando o detido "quis manter relações sexuais com a companheira e perante a recusa desta, começou a ingerir bebidas alcoólicas".

De acordo com o Ministério Público, em seguida, o suspeito, "munido com uma faca quis novamente obrigá-la a manter relações de sexo", e "face a nova recusa da companheira, o detido desferiu-lhe diversas facadas nas pernas, abdómen e dorso da vitima, pondo em perigo a sua vida".

O homem foi impedido de continuar por uma terceira pessoa que ocorreu ao quarto, colocando-se em fuga, acrescenta o Ministério Público.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária (PJ) divulgado na quinta-feira, o suspeito acabaria por se entregar horas depois à Polícia de Segurança Pública.

"A agressão foi perpetrada na presença de uma criança que pernoitava no quarto com a vítima, sua mãe", especificou a PJ.

A vítima foi socorrida no Centro Hospitalar do Algarve e a investigação deste caso está a cargo da diretoria do Sul da Polícia Judiciária.