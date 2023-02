Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica em Amarante

Um homem de 58 anos que foi detido, no sábado, em Amarante, no distrito do Porto, suspeito de violência doméstica, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta terça-feira a GNR.

Segundo a autoridade policial, o arguido foi detido por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), da GNR de Penafiel.

"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor, por não aceitar a separação, exercia violência física e verbal, bem como ameaças contra a vítima, sua ex-companheira, de 57 anos, com a qual viveu em união de facto cerca de 12 anos", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

O suspeito, com antecedentes por crimes da mesma natureza, foi detido e presente no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Penafiel, que determinou aquela medida de coação.