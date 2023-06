Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica em Miranda do Douro

O tribunal de Miranda de Douro decretou prisão preventiva a um homem de 39 anos por suspeita de violência doméstica neste concelho do distrito de Bragança, após a detenção efetuada pela GNR na terça-feira, foi esta quarta-feira divulgado.

De acordo com a GNR, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, "os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência verbal, psicológica e física e proferia ameaças à vítima, a sua companheira de 33 anos de idade".

"No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado, culminando na detenção do agressor", indica a mesma fonte.

Presente a tribunal na terça-feira, foi decretada ao suspeito a medida de coação mais grave: prisão preventiva, devido ao facto de o suspeito ser reincidente neste mesmo processo.

De acordo com o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial do GNR de Bragança, major Vítor Romualdo, "o indivíduo em causa era reincidente neste tipo de crime" tendo-lhe sido anteriormente decretada pelo tribunal, em primeiro interrogatório, a medida de coação de controlo por meios eletrónicos (pulseira eletrónica) e o afastamento da alegada vítima de violência doméstica.