Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica em São Miguel

Um homem de 40 anos foi detido na Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores, pelos crimes de violência doméstica e por incumprimento de medida de coação, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira a PSP.

No relatório da atividade policial nos Açores, o Comando Regional da PSP explica que o homem foi detido no concelho da Ribeira Grande "pelos crimes de violência doméstica contra a sua companheira" e "por desobediência", já que incumpriu na "medida de coação" de "afastamento da vítima".

Depois de presente à autoridade judiciária foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, informa a PSP.

No mesmo relatório da atividade policial nos Açores, no período entre terça e quinta-feira, o Comando Regional dá conta ainda da detenção de um homem, de 36 anos, do concelho da Vila do Porto, em Santa Maria, pela prática do crime de violência doméstica contra o seu filho de 10 anos.