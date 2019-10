Prisão preventiva para suspeito de matar vizinho à pedrada

O suspeito de matar à pedrada Amadeu Vieira, de 65 anos, esta segunda-feira em Miratejo, no Seixal, ficou em prisão preventida.O homem, de 47 anos, agrediu a vítima, conhecida na zona onde vivia como o 'O Sportinguista' incendiou-lhe o apartamento e arrastou a vítima para a porta do prédio, onde na rua a matou com pedradas na cabeça e golpes pelo corpo. De seguida, baixou-lhe a calças e cuecas e deixou o corpo despido da cintura para baixo.O suspeito foi interrogado durante mais de seis horas, no Tribunal do Seixal.Segundo apurou o, o homicida, conhecido como ‘Catita’, estava "completamente alcoolizado". Cometeu o crime em tronco nu e foi a casa vestir uma camisola. Quando foi detido pela PSP - após ter sido identificado por moradores -, minutos após o crime, "não dizia coisa com coisa". Regressou ao local onde matou Amadeu para ir buscar um cão - que entretanto foi recolhido para um canil.