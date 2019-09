O suspeito de ter asfixiado até à morte com um golpe de mata-leão uma freira, de 61 anos, em São João da Madeira, ficou em prisão preventiva.Alfredo de 45 anos, toxicodependente conhecido pela alcunha de Tito, foi esta terça-feira ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Santa Maria da Feira. 'Tito' ficou em prisão preventiva por estar fortemente indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, violação qualificada, sequestro e roubo.O corpo de 'Tona' foi encontrado pelo irmão do assassino, que alertou as autoridades às 15h00. O homem violou depois a vítima, já cadáver e abandonou a habitação onde vivia com a mãe.A vítima, que se tornou freira aos 21 anos, era muito querida pela população de S. João da Madeira. Visitava idosos e doentes nos hospitais. Agora vivia com a mãe, de quem cuidava. Foi a mãe, estranhando não ver Tona na missa, quem deu conta do desaparecimento da filha à polícia e ligou aos hospitais, preocupada com a situação inusitada.