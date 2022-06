Prisão preventiva para três suspeitos de furto no concelho da Batalha

A GNR deteve três homens em flagrante delito quando estes furtavam uma residência do concelho da Batalha, anunciou esta terça-feira esta força policial, que revelou que os suspeitos aguardam julgamento em prisão preventiva.

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR informou que os arguidos, com idades entre os 35 e 44 anos, foram detidos no sábado no seguimento de "uma investigação que decorria desde dezembro de 2021, por vários furtos em residências que ocorreram nos concelhos de Batalha, Leiria e Porto de Mós".

Na sequência da detenção, "foi dado cumprimento a duas buscas domiciliárias, das quais resultaram a apreensão de diversos artigos provenientes dos furtos perpetrados, nomeadamente 250 mil euros em títulos de empresas (ações)" e diversos artigos em ouro e relógios, no valor total estimado de 24 mil euros.

A GNR apreendeu ainda uma viatura e várias ferramentas alegadamente usadas para a prática dos crimes.

Os arguidos, "com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza", foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria na segunda-feira, tendo o juiz de instrução criminal determinado a medida de coação de prisão preventiva.

À Lusa, o comandante do Destacamento Territorial de Leiria, capitão Daniel Matos, adiantou que os suspeitos, um português e dois estrangeiros, residiam no concelho de Leiria e são suspeitos de "mais de uma dezena de furtos".