Prisão preventiva para três suspeitos de roubos por esticão no Alto Tâmega

Três suspeitos de vários roubos por esticão na via pública na região do Alto Tâmega foram detidos na sexta-feira e ficaram em prisão preventiva, anunciou este domingo a GNR de Vila Real.

Os dois homens e uma mulher, com idades entre os 17 e os 46 anos, foram presentes no sábado a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Chaves, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, adianta a GNR em comunicado.

Os detidos são suspeitos de terem cometido "vários roubos por esticão na região do Alto Tâmega, que ocorriam durante o dia e vitimavam sobretudo pessoas idosas, causando alarme social naquela região". Alguns dos crimes terão ocorrido em território espanhol.

De acordo com a GNR, na sequência de uma investigação desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Chaves, os suspeitos foram intersetados pelos militares "após terem efetuado mais um roubo com fuga", tendo sido recuperado na operação algum do material roubado.