Um casal planeou e encomendou o assassinato da mulher de 53 anos que foi encontrada dentro da própria casa, a 23 de fevereiro, em Castro Daire. O autor do homicídio e dono da arma utilizada no crime também já foi detido pela PJ. Esta sexta-feira, ficaram os três em prisão preventiva.



Recorde-se que, de acordo com o que o Correio da Manhã já tinha avançado, p

combinaram matar Maria Celeste - irmã de Alice - e recorreram ao serviço de um terceiro homem, de 32 anos.







or pura inveja e divergências que já duravam algum tempo, Alice Madureira e o companheiro, António Barros, de 44 e 47 anos,- irmã de Alice - e recorreram ao serviço de um terceiro homem, de 32 anos.